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ضمن منافسات دوري المحترفين

الاتحاد يستهدف الفوز الرابع أمام ضمك

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
الاتحاد يستهدف الفوز الرابع أمام ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام مضيفه ضمك اليوم.

نتائج مواجهات ضمك ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

وتُعد مباراة ضمك ضد الاتحاد اليوم هي التاسعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واتسمت المواجهات السابقة بالتكافؤ والندية، حيث فاز العميد 3 مرات، وخسر مرتين، وتعادلا في 3 لقاءات.

ويأمل غاياردو في الحفاظ على نغمة الانتصارات، للحصول على دفعة معنوية كبيرة، قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، أمام أوكلاند سيتي، فيما يسعى ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز.

ضمك ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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