الاتحاد يستهدف الفوز الرابع أمام ضمك

يسعى الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام مضيفه ضمك اليوم.

نتائج مواجهات ضمك ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة ضمك ضد الاتحاد اليوم هي التاسعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واتسمت المواجهات السابقة بالتكافؤ والندية، حيث فاز العميد 3 مرات، وخسر مرتين، وتعادلا في 3 لقاءات.

ويأمل غاياردو في الحفاظ على نغمة الانتصارات، للحصول على دفعة معنوية كبيرة، قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، أمام أوكلاند سيتي، فيما يسعى ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.