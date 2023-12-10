الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه في كأس العالم للأندية 2023

يتطلع الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستعادة بريقه والظهور بشكل مميز خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد يُعاني من تراجع النتائج

ويعيش العميد فترة من عدم الاستقرار الفني، ما أدى لإقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والتعاقد مع غاياردو، أملًا في تحسن الأداء والنتائج، إلا أن الفريق لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بالفوز مرتين في آخر 5 جولات، وخسر مباراتين، وتعادل في لقاء وحيد، ما عرض غاياردو واللاعبين لانتقادات.

وتعرض العميد لخسارة صادمة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في آخر مبارياته قبل المشاركة في مونديال الأندية، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر.

معاناة دفاعية

ويواجه غاياردو أزمة كبيرة، تتلخص في ضعف دفاع العميد، حيث اهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم 18 مرة في دوري روشن السعودي، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مواجهات متتالية.

ويأمل غاياردو في الظهور بشكل مميز في كأس العالم للأندية، خاصة أن البطولة في السعودية ووسط الجماهير الاتحادية، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.