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بعد تذبذب الأداء والنتائج مؤخرًا

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه في كأس العالم للأندية 2023

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه في كأس العالم للأندية 2023
المواطن - مروة نبيل

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يتطلع الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستعادة بريقه والظهور بشكل مميز خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية.

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كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

الاتحاد يُعاني من تراجع النتائج

ويعيش العميد فترة من عدم الاستقرار الفني، ما أدى لإقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والتعاقد مع غاياردو، أملًا في تحسن الأداء والنتائج، إلا أن الفريق لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن.

غاياردو
غاياردو – المصدر @ittihad

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث اكتفى بالفوز مرتين في آخر 5 جولات، وخسر مباراتين، وتعادل في لقاء وحيد، ما عرض غاياردو واللاعبين لانتقادات.

وتعرض العميد لخسارة صادمة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في آخر مبارياته قبل المشاركة في مونديال الأندية، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

معاناة دفاعية

ويواجه غاياردو أزمة كبيرة، تتلخص في ضعف دفاع العميد، حيث اهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم 18 مرة في دوري روشن السعودي، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مواجهات متتالية.

ويأمل غاياردو في الظهور بشكل مميز في كأس العالم للأندية، خاصة أن البطولة في السعودية ووسط الجماهير الاتحادية، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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