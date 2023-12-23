الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد الرائد التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا في الدرعية.. أمسية شعرية للشعراء ابن مانع وعبيان وابن بتلاء حساب المواطن: يلزم تطابق العنوان الوطني للمستفيد مع عقد منصة إيجار سبب انضمام سواريز لإنتر ميامي الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات محمد بن سلمان يتصدر استفتاء روسيا اليوم حول الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا في 2023 تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة علي معلول يستعيد بريقه بكأس العالم للأندية 2023 حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن
يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الظهور بشكل مميز ضد نظيره الرائد اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد العميد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة.
ويدخل الاتحاد مباراة اليوم بهدف استعادة توازنه في دوري روشن السعودي، بعد الخسارة في الجولة الـ16 أمام ضمك بنتيجة 3\1، ولمصالحة جماهيره بعد الخسارة ضد الأهلي المصري وتوديع كأس العالم للأندية من ربع النهائي.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تكرار سيناريو مباراته ضد الرائد في الدور الأول بدوري روشن السعودي، عندما فاز بثلاثة أهداف دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
ويعول المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، على خبرات لاعبيه لتجاوز الرائد اليوم، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، بجانب الثلاثي البرازيلي رومارينيو، فابينيو وإيغور كورونادو.