الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد الرائد

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الظهور بشكل مميز ضد نظيره الرائد اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

العميد يصطدم بالرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العميد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة.

الاتحاد يسعى للفوز

ويدخل الاتحاد مباراة اليوم بهدف استعادة توازنه في دوري روشن السعودي، بعد الخسارة في الجولة الـ16 أمام ضمك بنتيجة 3\1، ولمصالحة جماهيره بعد الخسارة ضد الأهلي المصري وتوديع كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تكرار سيناريو مباراته ضد الرائد في الدور الأول بدوري روشن السعودي، عندما فاز بثلاثة أهداف دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويعول المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، على خبرات لاعبيه لتجاوز الرائد اليوم، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، بجانب الثلاثي البرازيلي رومارينيو، فابينيو وإيغور كورونادو.