الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتخطي عقبة الأهلي المصري، ومواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مواجهة قوية بمونديال الأندية

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

الاتحاد يسعى لتكرار تفوقه

وتُعد هذه المواجهة الثانية بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق وتقابلا في نسخة عام 2006، ونجح العميد في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله النجم محمد نور، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وتأمل الجماهير الاتحادية في تكرار سيناريو 2005 أمام الأهلي المصري، ومواصلة مشواره في مونديال الأندية، خاصة أن العميد يملك قوة هجومية ضاربة بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، والثنائي البرازيلي رومارينيو وإيغور كورونادو.

كما تعافى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وشارك في التدريبات الجماعية بالأمس، ليمنح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، خيارات عديدة في الجانب الهجومي أمام الأهلي اليوم.