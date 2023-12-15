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خلال مواجهة الأهلي اليوم

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتخطي عقبة الأهلي المصري، ومواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مواجهة قوية بمونديال الأندية

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

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كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

الاتحاد يسعى لتكرار تفوقه

وتُعد هذه المواجهة الثانية بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق وتقابلا في نسخة عام 2006، ونجح العميد في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله النجم محمد نور، ليتأهل إلى نصف النهائي.

الاتحاد والأهلي المصري
جانب من المباراة السابقة

وتأمل الجماهير الاتحادية في تكرار سيناريو 2005 أمام الأهلي المصري، ومواصلة مشواره في مونديال الأندية، خاصة أن العميد يملك قوة هجومية ضاربة بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، والثنائي البرازيلي رومارينيو وإيغور كورونادو.

كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

كما تعافى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وشارك في التدريبات الجماعية بالأمس، ليمنح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، خيارات عديدة في الجانب الهجومي أمام الأهلي اليوم.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

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