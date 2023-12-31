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لتدعيم صفوفه في يناير

الاتحاد يسعى لحسم صفقة محمد صلاح

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
الاتحاد يسعى لحسم صفقة محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي، ليرتبط اسمها بالتفاوض مجددًا مع نجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

الاتحاد يستهدف ضم محمد صلاح

وقال الإعلامي عادل الماس عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “الاتحاد يسعى بقوة لجلب النجم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ غدًا الاثنين الأول من يناير”.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة.

ويواصل صلاح تألقه اللافت مع ليفربول هذا الموسم، ونجح في تسجيل 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، ويفصله هدف واحد ليصل إلى 150 هدفًا مع الريدز في البريميرليج.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

الاتحاد يسعى لضم صفقات قوية

ويأمل الاتحاد في التعاقد مع لاعبين مميزين في يناير، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، ليتراجع إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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