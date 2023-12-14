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خلال مواجهة الأهلي المصري

الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة الأهلي المصري.

مواجهة عربية بمونديال الأندية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

الاتحاد يخشى عقدة المستضيف

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، بصفته ممثلًا للبلد المضيف السعودية، عقب تتويجه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ولم ينجح أي فريق مستضيف لكأس العالم للأندية من تجاوز الدور الثاني منذ نسخة عام 2018 التي أُقيمت في الإمارات، وشهدت فوز العين على الترجي التونسي، وتأهله إلى نصف النهائي.

وخيب أصحاب الأرض في مونديال الأندية آمال جماهيرهم في النسخ التالية، حيث ودع السد القطري البطولة في 2019 بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي، وخرج الدحيل من الدور ذاته في النسخة التالية بعد هزيمته ضد الأهلي المصري.

الأهلي المصري والدحيل
مباراة الدحيل والأهلي – المصدر @AlAhly

وخسر الجزيرة الإماراتي ضد الهلال بنتيجة 3- 1 في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2021، وودع الوداد المغربي النسخة الماضية على يد الزعيم بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3، بعد تعادلهما إيجابيًّا.

الهلال ضد الوداد
جانب من مباراة الهلال والوداد – المصدر @Alhilal_FC

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