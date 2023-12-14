الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة الأهلي المصري.

مواجهة عربية بمونديال الأندية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الاتحاد يخشى عقدة المستضيف

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، بصفته ممثلًا للبلد المضيف السعودية، عقب تتويجه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.

ولم ينجح أي فريق مستضيف لكأس العالم للأندية من تجاوز الدور الثاني منذ نسخة عام 2018 التي أُقيمت في الإمارات، وشهدت فوز العين على الترجي التونسي، وتأهله إلى نصف النهائي.

وخيب أصحاب الأرض في مونديال الأندية آمال جماهيرهم في النسخ التالية، حيث ودع السد القطري البطولة في 2019 بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي، وخرج الدحيل من الدور ذاته في النسخة التالية بعد هزيمته ضد الأهلي المصري.

وخسر الجزيرة الإماراتي ضد الهلال بنتيجة 3- 1 في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2021، وودع الوداد المغربي النسخة الماضية على يد الزعيم بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3، بعد تعادلهما إيجابيًّا.