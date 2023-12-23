الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره ضد الرائد

يتطلع الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

مباراة الاتحاد ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العميد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة.

غاياردو يسعى لاستعادة التوازن

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مصالحة جماهيره، بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة ضد الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعول غاياردو، على خبرات لاعبيه، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، بجانب الثلاثي البرازيلي رومارينيو، فابينيو وإيغور كورونادو، في الظهور بشكل مميز وقيادة العميد لحصد نقاط مباراة اليوم.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستغلال ظروف الاتحاد، وتحقيق نتيجة إيجابية اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة من الجولة الـ15.