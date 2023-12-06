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خلال مواجهة ضمك غدًا

الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته قبل مونديال الأندية

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته قبل مونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لمواصلة تألقه، وتجاوز عقبة ضمك في دوري روشن السعودي.

العميد ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

الاتحاد يسعى للفوز

ويدخل العميد مباراة ضمك ضد الاتحاد، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويأمل غاياردو في الحفاظ على نغمة الانتصارات، للحصول على دفعة معنوية كبيرة، قبل بدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز ضد العميد غدًا، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

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