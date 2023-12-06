الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته قبل مونديال الأندية

يتطلع الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لمواصلة تألقه، وتجاوز عقبة ضمك في دوري روشن السعودي.

العميد ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

الاتحاد يسعى للفوز

ويدخل العميد مباراة ضمك ضد الاتحاد، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة.

ويأمل غاياردو في الحفاظ على نغمة الانتصارات، للحصول على دفعة معنوية كبيرة، قبل بدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز ضد العميد غدًا، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.