الاتحاد يضرب موعدًا مع الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد.
العميد قدم مستوى مميزًا ونجح في إحراز 3 أهداف عبر كل من البرازيلي رومارينيو والفرنسي نجولو كانتي ومواطنه كريم بنزيما في الدقائق الـ 29 والـ 35 والـ 41 من الشوط الأول.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة أوكلاند مكونًا من : ”جروهي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، فابينيو، نجولو كانتي، بنزيما، رومارينيو، إيجور كورونادو”.
الاتحاد سيواجه الأهلي المصري في الدور المقبل مساء يوم الجمعة القادمة حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.