الاتحاد يفتقد صرامة الهلال

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فترة صعبة، بعد تراجع الأداء والنتائج في جميع البطولات، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

الخسارة ضد الرائد

وواصل الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو نتائجه السلبية، وخسر بالأمس ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وكان العميد قد خسر أمام ضمك بنتيجة 3\1، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ثم استعاد توازنه بثلاثية ضد أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية، قبل أن يخسر أمام الأهلي المصري ويودع البطولة.

البلوي ينتقد الاتحاد

وتمنى الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد، حامد البلوي، عودة روح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتساءل خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، عن سبب ظهور مارسيلو غروهي، عبدالرزاق حمدالله وكورونادو بهذا المستوى.

وقارن حامد البلوي بين منظومتي الاتحاد والهلال، وقال: “يجب تطبيق قوانين صارمة على غرار الهلال.. عندما نشبت أزمة مع سلمان الفرج، أبعده المدرب عن المباريات.. كما أنهم عاقبوا نيمار بخصم مليون ريال لتأخره”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “في ‎الاتحاد، هناك لاعبون يغيبون عن التدريبات قبل مباريات مهمة، ويتأخرون، ولا تتم معاقبتهم.. النظام لا يطبق على الجميع في الفريق، يجب معاقبة أي لاعب مقصر، حتى يعود العميد للانتصارات”.