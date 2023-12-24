الاتحاد يفقد أحمد بامسعود حتى نهاية الموسم

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب أحمد بامسعود سيغيب عن صفوف نادي الاتحاد لنهاية الموسم الحالي وذلك بسبب الإصابة.
وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الفحوصات الأولية للمدافع بامسعود أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم”.
وكان بامسعود تعرض لإصابة في مباراة الاتحاد والرائد أمس والتي انتهت بفوز الرائد بنتيجة 3-1.
وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا في مباراة النصر المقبلة بعد غد الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الفراج في مقدمة حلقة أمس السبت في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” نبارك للرائد هذا الفوز المهم، كان الله في عون العميد سيدخل لقاء النصر منقوصًا من خدمات 11 لاعبًا، المباراة قد تكون فرصة سهلة للنصر لتحقيق فوز تاريخي”.
وأضاف الفراج: “هل هذا هو العميد بطل الدوري الموسم الماضي؟، الفريق منذ بداية الموسم ووقت تواجد نونو سانتو ومن الواضح أنه يُعاني فنيًا فلماذا لم تتم إقالته مبكرًا”.