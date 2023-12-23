الاتحاد يفقد سويلم المنهالي أمام الرائد أمطار سوتشي الروسية ترفع حالة الطوارئ وتوقف حركة الطيران أمانة جدة تباشر خطة معالجة آثار الحالة المطرية ميدانيًا القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد نابولي لص هواتف آيفون يكشف سرًا عن ثغرة أمنية الفتح يتفوق على التعاون بثلاثية في الشوط الأول الأرصاد : استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع القادم الصدفة تكشف لحظة هجوم قرش على رجل وسط البحر التأمينات : مهلة الاستبعاد بنهاية شهر ترك العمل وزارة الحج والعمرة: زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة كل 365 يومًا
سيغيب اللاعب سويلم المنهالي عن نادي الاتحاد في مباراة الرائد اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكشف حساب العميد الرسمي عبر منصة ” إكس” أن اللاعب المنهالي سيغيب عن مباراة الرائد بسبب الإصابة.
ويسعى العميد إلى مصالحة جماهيره والفوز على الرائد للصعود إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.
وقبل مباراة الاتحاد ضد الرائد، جاء الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.
الفتح سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا والخليج عاشرًا ولكل منهما 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14.
الرياض في المركز الـ 15برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ16 والرائد في المركز الـ17 “قبل الأخير” والحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطة.