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في مباراة اليوم بين الفريقين

الاتحاد يفقد سويلم المنهالي أمام الرائد

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الاتحاد يفقد سويلم المنهالي أمام الرائد
المواطن - فريق التحرير

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سيغيب اللاعب سويلم المنهالي عن نادي الاتحاد في مباراة الرائد اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سبب غياب سويلم المنهالي

وكشف حساب العميد الرسمي عبر منصة ” إكس” أن اللاعب المنهالي سيغيب عن مباراة الرائد بسبب الإصابة.

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ويسعى العميد إلى مصالحة جماهيره والفوز على الرائد للصعود إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

الاتحاد - كأس العالم للأندية

وقبل مباراة الاتحاد ضد الرائد، جاء الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا والخليج عاشرًا ولكل منهما 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14.

الرياض في المركز الـ 15برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ16 والرائد في المركز الـ17 “قبل الأخير” والحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطة.

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