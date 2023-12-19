الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة عمر هوساوي ومهند الشنقيطي

كشف نادي الاتحاد تفاصيل إصابة كل من عمر هوساوي ومهند الشنقيطي، بعد أن تعرضا لها في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري.

وسيخضع الشنقيطي لعملية جراحية في العضلة الخلفية بينما سيخضع هوساوي لعملية إزالة الأسياخ الطبية بعد شعوره ببعض الآلام.

وفي وقت سابق، أثار حساب نادي الاتحاد في منصة “إكس” الجدل بين جماهيره؛ وذلك بسبب عدم نشره أي منشور عن الفريق الأول منذ الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2023 عقب الخسارة من الأهلي المصري.

ومنذ يوم الجمعة 15 ديسمبر لم ينشر حساب الفريق أي منشور عن النادي أو الفريق الأول في أمر أثار الجدل وزاد غضب جماهير العميد التي كانت تتمنى توضيحًا من إدارة أنمار الحائلي بسبب سوء أداء العميد في مباراة الأهلي المصري وهزيمته بثلاثية لهدف.