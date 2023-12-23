الاتحاد يواصل نزيف النقاط ويخسر من الرائد بثلاثية

ضبط 3 مواطنين اصطادوا المها الوضيحي من محمية الملك سلمان إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي مساند يجيب على سؤال : كم يتطلب إصدار التأشيرة المنزلية الثالثة؟ ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب شرطة القصيم: باشرنا حادث مشاجرة بمكان عام في حينه تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح التواصل مع الموتى ! رغم حالة الطرد .. الاتحاد يتعادل مع الرائد في الشوط الأول نيوكاسل يونايتد يسقط أمام لوتون تاون بهدف الجمهور يدعم عبير نعمة بعد إعلان طلاقها على المسرح
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، نزيف النقاط في دوري روشن بالخسارة مساء اليوم السبت أمام الرائد بنتيجة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18.
وسجل الرائد عبر محترفه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة الـ22، ثم تعادل اللاعب البرازيلي رومارينيو للعميد في الدقيقة الـ25.
وفي الشوط الثاني، سجل الرائد هدفين عبر كل من البركاوي ومحمد سالم الدوسري في الدقيقتين الـ 72 والـ91.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الرائد 16 نقطة في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد العميد عند 28 نقطة في المركز السادس.
يذكر أن العميد خسر للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 3-1، حيث خسر أمام ضمك قبل كأس العالم للأندية بنتيجة 3-1، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وخسر اليوم بنفس النتيجة أمام فريق الرائد.
هدددددف!⚽
أول أهداف الرائد من كريم بركاوي ⚽🔥
الاتحاد 0 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/YcrGnMBHVz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
الاتحاد يعود سريعًا عن طريق رومارينهو ⚽🔥
الاتحاد 1 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/upsQyAdGod
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
بركاوي يضيف ثاني الأهداف للرائد ⚽🔥
الاتحاد 1 × 2 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/LHciI68cUs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
الرائد يسجل ثالث الأهداف عن طريق محمد الدوسري ⚽🔥
الاتحاد 1 × 3 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/FQSQocEz0P
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023