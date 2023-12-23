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في الجولة الـ18 من دوري روشن

الاتحاد يواصل نزيف النقاط ويخسر من الرائد بثلاثية

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
الاتحاد يواصل نزيف النقاط ويخسر من الرائد بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، نزيف النقاط في دوري روشن بالخسارة مساء اليوم السبت أمام الرائد بنتيجة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18.

خسارة جديدة لـ الاتحاد

وسجل الرائد عبر محترفه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة الـ22، ثم تعادل اللاعب البرازيلي رومارينيو للعميد في الدقيقة الـ25.

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وفي الشوط الثاني، سجل الرائد هدفين عبر كل من البركاوي ومحمد سالم الدوسري في الدقيقتين الـ 72 والـ91.

الاتحاد والرائد

وبعد المباراة، أصبح رصيد الرائد 16 نقطة في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد العميد عند 28 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن العميد خسر للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 3-1، حيث خسر أمام ضمك قبل كأس العالم للأندية بنتيجة 3-1، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وخسر اليوم بنفس النتيجة أمام فريق الرائد.

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