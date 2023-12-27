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الاتحاد يُعاني أمام الكبار

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
الاتحاد يُعاني أمام الكبار
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه السلبية في دوري روشن السعودي هذ الموسم، ما أثار غضب جماهيره التي طالبت برحيل عدد من اللاعبين.

الخسارة ضد النصر

ولعب الاتحاد ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

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الاتحاد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

معاناة الاتحاد

وتُعد نتائج العميد هي الأسوأ بين الأندية الكبار هذا الموسم، حيث خسر جميع المواجهات التي جمعته معها، والتي أُقيمت على ملعبه، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة.

مباراة الاتحاد والهلال
جانب من الكلاسيكو

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال بنتيجة 4\3، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، قبل أن يتعرض لهزيمة بهدف دون رد أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وهُزم العميد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليواصل فشله في تحقيق أي فوز على الفرق الكبرى في الدور الأول من دوري روشن السعودي، وذلك بجانب خسارته ضد الشباب، ضمك والرائد.

ضمك ضد الاتحاد
جانب من مباراة العميد أمام ضمك – المصدر @SPL

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