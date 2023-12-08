الاتحاد يُكرر سيناريو الهلال قبل كأس العالم للأندية

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد ضمك، في آخر مبارياته قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
ولعب ضمك ضد الاتحاد بالأمس على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز فارس الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأعادت خسارة العميد قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية للأذهان المشاركة الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في البطولة العالمية، عندما هُزم بهدف نظيف ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.
ويأمل العميد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في تجاوز الهزيمة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، والظهور بشكل مميز خلال منافسات مونديال الأندية، خاصة أنها تُقام في جدة ووسط جماهيره.