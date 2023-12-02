الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تألقه خارج ملعبه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الأخدود اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الأخدود ضد الاتفاق، مساء اليوم السبت، مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد فارس الدهناء في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

الاتفاق يسعى لمواصلة التألق

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بسجل مميز خارج أرضه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث خاض 7 مباريات، خسر مرتين، ونجح في الفوز 3 مرات وتعادل مرتين.

ويسعى فارس الدهناء بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لتحقيق الفوز الرابع خارج ملعبه، والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله في آخر 3 جولات متتالية، وكان آخرها ضد الاتحاد بنتيجة 1\1.