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ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تألقه خارج ملعبه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الأخدود اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الأخدود ضد الاتفاق، مساء اليوم السبت، مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد فارس الدهناء في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

الأخدود - دوري روشن
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

الاتفاق يسعى لمواصلة التألق

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بسجل مميز خارج أرضه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث خاض 7 مباريات، خسر مرتين، ونجح في الفوز 3 مرات وتعادل مرتين.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

ويسعى فارس الدهناء بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لتحقيق الفوز الرابع خارج ملعبه، والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله في آخر 3 جولات متتالية، وكان آخرها ضد الاتحاد بنتيجة 1\1.

الاتفاق ضد جدة

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