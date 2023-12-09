تسعى إدارة نادي الاتفاق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في يناير المقبل، ليرتبط اسمها بنجم مانشستر يونايتد، الدنماركي كريستيان إريكسن.

كريستيان إريكسن مطلوب في الاتفاق

وأكد الصحافي الرياضي إكرم كونور، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن نادي الاتفاق يسعى لضم كريستيان إريكسن في الميركاتو الشتوي المقبل، وسيُقدم عرضًا له بقيمة 20 مليون يورو.

وكان كريستيان إريكسين من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الموسم الماضي، ولكنه حصل على دقائق لعب أقل هذا الموسم، وسط أنباء عن نية النادي لبيعه في حالة تلقيه عرض مناسب.

وانضم كريستيان إريكسين صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر عام 2022، وينتهي تعاقده في 2025، وخاض معه 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

الاتفاق يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.