الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تألقه ضد الحزم في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

الاتفاق ضد الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة الاتفاق ضد الحزم اليوم هي المواجهة رقم 12 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا لفارس الدهناء بـ8 انتصارات، مقابل فوزين للحزم، وتعادلا 3 مرات.

ويتطلع فارس الدهناء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في دوري روشن السعودي، فيما يسعى الحزم لحصد الثلاث نقاط، أملًا في الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.