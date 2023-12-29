الاشتراطات اللازمة والوثائق المطلوبة لعبور جسر الملك فهد الهلال يتفوق على متصدري الدوريات الأوروبية أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف بالدوري السعودي للمحترفين محرز يقود التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الخليج الرائد يطمح لاستغلال ظروف أبها تحذير: وجبة البروستد خطر على مرضى القلب والضغط أسعار النفط تنهي 2023 على تراجع الضباب الكثيف يغطي عرعر ويزيد الأجواء جمالًا سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة صحوة الخليج تُهدد الأهلي
أعاد جسر الملك فهد التذكير بالاشتراطات اللازمة والوثائق المطلوبة لعبور الجسر سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين أو العمالة المنزلية المرافقة وكذلك المركبات.
وأكدت المؤسسة على أنه يمكن السفر للمواطنين باستخدام الهوية الوطنية أو الجواز وشددت على ضرورة أن تكون الوثيقة سارية لمدة 3 أشهر على الأقل.
وفي وقت سابق أكدت أن سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عامًا عند السفر بدون الوالدين، كما أكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في “أبشر – توكلنا”، لا تكفي لعبور الجسر.
أما بالنسبة للمقيمين في المملكة فقد أكدت المؤسسة أنه يجب أن تتوفر به الاشتراطات التالية :
وأشارت المؤسسة كذلك إلى أنه يلزم لاصطحاب العامل المنزلي أن يكون لديه جواز سفر ساري الصلاحية وأن يكون لديه إقامة سارية في المملكة ويلزم الحصول على تأشيرة خروج وعودة كما يلزم مرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه.
وحول اشتراطات السفر بالمركبة قالت المؤسسة إنه : يلزم أن تكون رخصة القيادة سارية الصلاحية ، كما يلزم أن تكون المركبة مسجلة باسم قائدها أو وجود تفويض من مالك المركبة مصدق من الجهات الرسمية.