الاشتراطات اللازمة والوثائق المطلوبة لعبور جسر الملك فهد

أعاد جسر الملك فهد التذكير بالاشتراطات اللازمة والوثائق المطلوبة لعبور الجسر سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين أو العمالة المنزلية المرافقة وكذلك المركبات.

عبور جسر الملك فهد

وأكدت المؤسسة على أنه يمكن السفر للمواطنين باستخدام الهوية الوطنية أو الجواز وشددت على ضرورة أن تكون الوثيقة سارية لمدة 3 أشهر على الأقل.

وفي وقت سابق أكدت أن سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عامًا عند السفر بدون الوالدين، كما أكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في “أبشر – توكلنا”، لا تكفي لعبور الجسر.

وثائق السفر للمقيمين

أما بالنسبة للمقيمين في المملكة فقد أكدت المؤسسة أنه يجب أن تتوفر به الاشتراطات التالية :

اصطحاب العمالة المنزلية

وأشارت المؤسسة كذلك إلى أنه يلزم لاصطحاب العامل المنزلي أن يكون لديه جواز سفر ساري الصلاحية وأن يكون لديه إقامة سارية في المملكة ويلزم الحصول على تأشيرة خروج وعودة كما يلزم مرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه.

اشتراطات عبور المركبة

وحول اشتراطات السفر بالمركبة قالت المؤسسة إنه : يلزم أن تكون رخصة القيادة سارية الصلاحية ، كما يلزم أن تكون المركبة مسجلة باسم قائدها أو وجود تفويض من مالك المركبة مصدق من الجهات الرسمية.