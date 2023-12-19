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تكتم مستغرب عن الإفصاح عن نسب النجاح والرسوب

الاعتراض على نتيجة الرخصة المهنية حرث في المياه ولا شفافية!

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الاعتراض على نتيجة الرخصة المهنية حرث في المياه ولا شفافية!
المواطن - فريق التحرير

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أثارت نتيجة الرخصة المهنية حالة من الجدل والتعجب، خاصة من إشكالية تقديم الاعتراض على النتيجة من خلال موقع هيئة تقويم التعليم، وسط تكتم مستغرب من الهيئة عن الإفصاح عن نسب النجاح والرسوب في اجتياز الرخصة المهنية.

رأي قانوني

وبحسب قانونيين، من حق أي مختبر طلب مراجعة ورقته إن لم ترضيه النتيجة؛ مطابقتها مع نموذج الإجابة، ومقارنتها مع المختبرين الآخرين، وإذا تم رفض ذلك، يمكن تقديم شكوى للجهات ذات العلاقة، أمّا مسألة اعتراض من خلال الموقع، ورد دون أدلة، فهذا تلاعب بمشاعر المختبرين.

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وأكد المحامي ناصر بن هلال الميان أنه يمكن توكيل محامي قانوني لتقديم شكوى في هذا الخصوص لأن من يتعب ويذاكر ويدفع من حقه يطلّع على إجاباته، وإن لم يتم إنصافه أيضًا يستطيع تقديم شكوى لأننا في دولة لن يضيع فيها حق إنسان، مشبهين الوضع بأنه “حرث في المياه”!

لا رد أو نتيجة

وعلق البعض بأن هناك اعتراضات عديدة تقدم بها مختبرون ولكن لم يتم الرد ولم يستفيدوا من تقديم الشكوى بل أنها مجرد “إجراء روتيني”.

واختصر معلمون تقديم الاعتراض على نتيجة الرخصة المهنية بأنه “لك حق الاعتراض ولكن لن تصل لنتيجة”، وهو موقف مستغرب وبعيد تمامًا عن الشفافية التي يجب العمل بها في جميع مؤسسات الدولة بما فيها تقويم التعليم خاصةً وأن النتيجة تخص جهود وتعب لسنوات وليس من السهل ضياع الجهد وتدمير الطموح بدون بيان السبب، بحسب وصفهم.

الاعتراض على درجة الرخصة المهنية

جدير بالذكر أن آلية الاعتراض على درجة الرخصة المهنية تكون من خلال:

١- خدمات الأفراد.

٢- دعم المختبرين.

٣- إدخال رقم الهوية والضغط على دخول.

٤- سيصلك كود على جوالك، أدخله.

٥- أرفق صورة درجتك.

سيصلك رسالة برقم الطلب.

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