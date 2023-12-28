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ضمن منافسات دوري روشن

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
المواطن - فريق التحرير

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استمر الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، في الغياب عن الانتصارات للمباراة الثامنة على التوالي في دوري روشن السعودي.

التعادل ضد الحزم

ولعب الاتفاق ضد الحزم، مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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الاتفاق والحزم بدوري روشن
جانب من المباراة – المصدر @alhazem_fc

الاتفاق يفشل في استعادة نغمة الانتصارات

ودخل فارس الدهناء مباراة اليوم، بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الماضية، حيث يعود آخر فوز لكتيبة جيرارد في دوري روشن السعودي إلى يوم 28 أكتوبر، عندما تفوق على الوحدة بنتيجة 3- 2.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 5 مباريات بدوري روشن السعودي أمام كل من؛ الرائد، الفيحاء، الاتحاد، الشباب والحزم، فيما خسر ضد الأخدود، التعاون والنصر، ليبتعد عن المربع الذهبي.

ووصل رصيد فارس الدهناء إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، وتعادل 7 مرات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلهم.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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