الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

استمر الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، في الغياب عن الانتصارات للمباراة الثامنة على التوالي في دوري روشن السعودي.

التعادل ضد الحزم

ولعب الاتفاق ضد الحزم، مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الاتفاق يفشل في استعادة نغمة الانتصارات

ودخل فارس الدهناء مباراة اليوم، بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الماضية، حيث يعود آخر فوز لكتيبة جيرارد في دوري روشن السعودي إلى يوم 28 أكتوبر، عندما تفوق على الوحدة بنتيجة 3- 2.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 5 مباريات بدوري روشن السعودي أمام كل من؛ الرائد، الفيحاء، الاتحاد، الشباب والحزم، فيما خسر ضد الأخدود، التعاون والنصر، ليبتعد عن المربع الذهبي.

ووصل رصيد فارس الدهناء إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، وتعادل 7 مرات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلهم.