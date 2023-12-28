الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا ستيفن جيرارد: نحتاج للتدعيم وأتحمل مسؤولية التعادل إصابة شخصين في حريق منزل بحي قنيع ببيشة وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة للجنسين في التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في 5 مدن مالكوم يغيب عن الهلال للمرة الأولى وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية تتويح ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بالفوز على دجوكوفيتش
استمر الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، في الغياب عن الانتصارات للمباراة الثامنة على التوالي في دوري روشن السعودي.
ولعب الاتفاق ضد الحزم، مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ودخل فارس الدهناء مباراة اليوم، بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الماضية، حيث يعود آخر فوز لكتيبة جيرارد في دوري روشن السعودي إلى يوم 28 أكتوبر، عندما تفوق على الوحدة بنتيجة 3- 2.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 5 مباريات بدوري روشن السعودي أمام كل من؛ الرائد، الفيحاء، الاتحاد، الشباب والحزم، فيما خسر ضد الأخدود، التعاون والنصر، ليبتعد عن المربع الذهبي.
ووصل رصيد فارس الدهناء إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، وتعادل 7 مرات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلهم.