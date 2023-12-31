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احتفاءً بما تشهده منظومة النقل من تطورات وإنجازات

البريد السعودي يصدر طابعًا تذكاريًا بعنوان مسارات تربطنا بالمستقبل

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
البريد السعودي يصدر طابعًا تذكاريًا بعنوان مسارات تربطنا بالمستقبل
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية طابعًا تذكاريًا بعنوان ” مسارات تربطنا بالمستقبل” احتفاءً بما تشهده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تطورات متسارعة وإنجازات متتالية.

قطاع الخدمات اللوجستية

ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية، إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، إذ يشهد حاليًا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار مع القطاع الخاص، حيث أسهم القطاع من خلال نموه السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

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الطوابع البريدية التذكارية

يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي “سبل” تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدث هام، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودية، ما يجعلها خيار مثالي لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك لمؤرخي المهتمين بتدوين التاريخ.

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