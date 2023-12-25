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الاشتراك يتحمله صاحب العمل بمفرده

التأمينات : إصابات العمل تشمل 4 أنواع من الحوادث

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
التأمينات : إصابات العمل تشمل 4 أنواع من الحوادث
المواطن - فريق التحرير

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كشفت التأمينات الاجتماعية عن الحوادث التي يغطيها فرع الأخطار المهنية من الإصابات المهنية أثناء العمل أو بسببه.

وقالت التأمينات عبر إنفوجراف لها عبر منصة إكس إن إصابات العمل هي الحوادث التي تقع للمشترك في الحالات التالية :

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1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه ، أو أثناء صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- كذلك تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
5- كما تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية.

القيمة النقدية

وتعتمد القيمة النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء توقفه عن العمل بسبب إصابة عمل على أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية حيث يحصل على بدل يومي بنسبة 75%  من أجره إذا كان يتعالج على حساب التأمينات وبنسبة 100%  من أجره أثناء تمتعه بإجازة في المنزل حتى تستقر حالته بشفاء أو بنسبة عجز.

الاشتراك في فرع المخاطر

وتبلغ نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية (2%) اثنين في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.

 تعويض التأمينات

في حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات وعدم تحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

إصابة العمل

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