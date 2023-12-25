التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري

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أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحتسب السن وفق أحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتاريخ الهجري.
وتابعت ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: أن المؤسسة تحرص على تحديث الأنظمة على ضوء المستجدات، وفي حال طرأت أي تعديلات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.
وتتيح التأمينات خدمة طلب الاستبعاد من خلال ما يلي: