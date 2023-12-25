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تحديث الأنظمة على ضوء المستجدات

التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري
المواطن - فريق التحرير

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أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحتسب السن وفق أحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتاريخ الهجري.

وتابعت ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: أن المؤسسة تحرص على تحديث الأنظمة على ضوء المستجدات، وفي حال طرأت أي تعديلات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.

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الاستبعاد من التأمينات

وتتيح التأمينات خدمة طلب الاستبعاد من خلال ما يلي:

  1. تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في منصة تأميناتي أفراد.
  2. اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
  3. اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
  4. اختيار تعديل مدة الاشتراك ثم اختيار نوع الطلب تعديل تاريخ الاستبعاد.
  5. إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.
  6. الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل إليك على رقم الجوال المسجل في أبشر.

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