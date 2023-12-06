التأمينات: النظام لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام الخاص بالتأمينات لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة.

جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يحق للمستفيد الاشتراك في التأمينات عن طريق التوظيف في وظيفتين؟”.

نظام التأمينات

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات، بقولها: “حياك الله، نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ولتفاصيل أكثر يمكنك الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات”.

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أكدت أنه يحق للمشترك أن يطلب الحصول على مستحقاته المالية حتى قبل بلوغه سن المعاش، أو في حال عدم قدرته على الوفاء بالاشتراكات الشهرية.

وتلقت المؤسسة عبر موقع إكس طلبًا من مشتركة قالت فيه: “لي في التأمينات فلوس وأحتاجها جدًا فوق ما تتخيلون لكن معجزنها بشروط أشوفها ما لها داعي أبدًا الإنسان ما يضمن نفسه بيعيش لين يصير عمره 60 سنة أو عجز مهني “.

وتابعت: “والله حرام اللي يصير في ناس ظروفها جدًا صعبة وتعول ناس ومحتاجين للهللة”.

رد التأمينات

وردت التأمينات بالقول إنه يمكن للمستفيد طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة وهي خدمة تتيح الخدمة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة​ – المبلغ الذي يستحق مرة واحدة – للمشترك أو أفراد العائلة حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام.

خطوات طلب الخدمة

ويتم طلب الخدمة من خلال ما يلي: