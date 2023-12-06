حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 أرقام مميزة لـ نادي النصر في آسيا مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف أمنية التأمينات: النظام لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة إطلاق ميزة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا حفل غنائي لـ تاليسكا في موسم الرياض النصر يتأهل بدون هزيمة للمرة الأولى بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام الخاص بالتأمينات لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة.
جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يحق للمستفيد الاشتراك في التأمينات عن طريق التوظيف في وظيفتين؟”.
وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات، بقولها: “حياك الله، نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ولتفاصيل أكثر يمكنك الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات”.
وكانت التأمينات الاجتماعية قد أكدت أنه يحق للمشترك أن يطلب الحصول على مستحقاته المالية حتى قبل بلوغه سن المعاش، أو في حال عدم قدرته على الوفاء بالاشتراكات الشهرية.
وتلقت المؤسسة عبر موقع إكس طلبًا من مشتركة قالت فيه: “لي في التأمينات فلوس وأحتاجها جدًا فوق ما تتخيلون لكن معجزنها بشروط أشوفها ما لها داعي أبدًا الإنسان ما يضمن نفسه بيعيش لين يصير عمره 60 سنة أو عجز مهني “.
وتابعت: “والله حرام اللي يصير في ناس ظروفها جدًا صعبة وتعول ناس ومحتاجين للهللة”.
وردت التأمينات بالقول إنه يمكن للمستفيد طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة وهي خدمة تتيح الخدمة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة – المبلغ الذي يستحق مرة واحدة – للمشترك أو أفراد العائلة حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام.
وقالت التأمينات إن ذلك مرتبط بتوفر الشروط والحالات التالية :