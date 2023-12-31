التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير

تتيح التأمينات الاجتماعية خدمة تعديل شريحة الدخل عبر خدمة تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٤ م.

ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً من بين الفئات التالية :

1- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.

2- السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

3- السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزامياً للنظام.

4- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.