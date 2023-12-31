الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات تنبيه من الأحوال الجوية في مكة والرياض وتبوك تخصيص الأندية خطوة جديدة نحو الريادة العالمية 4 أندية سعودية تسعى لضم عز الدين أوناحي التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير انتقادات لغياب سلطان الغنام عن قائمة الأخضر تسجيل الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد والأسر رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين بعد الجولة الـ19 وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر
تتيح التأمينات الاجتماعية خدمة تعديل شريحة الدخل عبر خدمة تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٤ م.
ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً من بين الفئات التالية :
1- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.
2- السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
3- السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزامياً للنظام.
4- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.
وقالت التأمينات إن خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال ما يلي:
ولفتت التأمينات إلى أنه يتم تقديم الطلب وفق الضوابط التالية :