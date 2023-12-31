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التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تتيح التأمينات الاجتماعية خدمة تعديل شريحة الدخل عبر خدمة تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٤ م.

الاشتراك الاختياري في التأمينات

ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً من بين الفئات التالية :

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1-    المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.
2-    السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
3-    السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزامياً للنظام.
4-    كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.

  • يقدّم الاشتراك الاختياري المنافع التالية وبما لا يقل عن1983.75 ريال
  • معاش التقاعد
  •  معاش التقاعد المبكر
  •  معاش العجز غير المهني
  • معاش الوفاة

خطوات تعديل الدخل

وقالت التأمينات إن خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال ما يلي:

  1.  النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2.  اختيار الاشتراكات.
  3.  اختيار تعديل شريحة الدخل.
  4.  تحديد شريحة الأجر المطلوبة والنقر على تقديم.​

الشروط والمستندات

ولفتت التأمينات إلى أنه يتم تقديم الطلب وفق الضوابط التالية :

  1. ​تقديم الطلب قبل بداية السنة التأمينية حسب التقويم الميلادي ولغاية آخر يوم من شهر يناير من السنة التأمينية الجديدة.
  2. في حال اختيار رفع شريحة الدخل، يجب التأكد أن الشريحة بالنموذج هي الشريحة التالية للشريحة السابقة.​ الاشتراك الاختياري في التأمينات

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