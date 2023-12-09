حساب المواطن : التسجيل في ريف لا يوقف الدعم مباراة النصر ضد الرياض تساوي بين أرقام رونالدو ومبابي التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات لحظة تحدث المندوب الروسي بالعربية في مجلس الأمن لانتقاد أمريكا أمطار وصواعق رعدية في بحرة شرق جدة خسارة كريستال بالاس ضد ليفربول بثنائية فن زون الوجهة الأكثر إمتاعًا في بوليفارد وورلد الصحة تعلن بدء التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين واتساب تطلق ميزة اختفاء الرسائل الصوتية الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد
كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريق صرف المستحقات حال كان المشترك غير نشط وله مدة خدمة سابقة.
وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “مشترك غير نشط عنده مدة اشتراك سابقة عمره فوق الـ60 كيف طريقة أخذ المستحقات؟”.
وردت خدمة العملاء بالقول : يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة وفي حال انطبقت عليك الشروط (للمشترك/ المشتركة) قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز يمكنك تقديم طلب الصرف”.
وقالت التأمينات إن ذلك مرتبط بتوفر الشروط والحالات التالية: