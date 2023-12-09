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التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريق صرف المستحقات حال كان المشترك غير نشط وله مدة خدمة سابقة.

وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “مشترك غير نشط عنده مدة اشتراك سابقة عمره فوق الـ60 كيف طريقة أخذ المستحقات؟”.

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رد التأمينات

وردت خدمة العملاء بالقول : يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة وفي حال انطبقت عليك الشروط (للمشترك/ المشتركة) قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز يمكنك تقديم طلب الصرف”.

خطوات طلب الخدمة

ويتم طلب الخدمة من خلال ما يلي:
  1.  النقر على ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول.
  2. في حال كنت مؤهل سيظهر لك زر التقديم في الصفحة الرئيسية.
  3. تعبئة البيانات المطلوبة.
  4. إرفاق المستندات وتقديم الطلب.​​
  5. ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا​​​
  6. ويتم صرف المنافع في بداية كل شهر ميلادي

متطلبات الخدمة

وقالت التأمينات إن ذلك مرتبط بتوفر الشروط والحالات التالية:

  1. إذا انتقل إلى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
  2. إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك أقل من 120 شهرًا، ويشترط أن يكون المشترك قد استمر في مزاولة هذه الأعمال طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
  3. إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.
  4. بلوغ سن الستين مع عدم توفر مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش.

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