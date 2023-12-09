التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات

كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريق صرف المستحقات حال كان المشترك غير نشط وله مدة خدمة سابقة.

وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “مشترك غير نشط عنده مدة اشتراك سابقة عمره فوق الـ60 كيف طريقة أخذ المستحقات؟”.

رد التأمينات

وردت خدمة العملاء بالقول : يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة وفي حال انطبقت عليك الشروط (للمشترك/ المشتركة) قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز يمكنك تقديم طلب الصرف”.

خطوات طلب الخدمة

ويتم طلب الخدمة من خلال ما يلي: