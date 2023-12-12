Icon

سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين Icon التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى Icon بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية Icon نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب Icon إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء Icon الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل Icon هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟ Icon نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية Icon لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر Icon الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.

وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.

قد يهمّك أيضاً
المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه

المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه

مشروع الرياض الخضراء يشجر شعيب غذوانة

مشروع الرياض الخضراء يشجر شعيب غذوانة

شروط دعم ساند

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
  • ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
  • ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
  • ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
  • أن يكون قادرا على العمل.
  • ألا يكون قد بلغ سن الستين.
  • تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العمل
  • البحث بنشاط وجدية عن العمل.
  • الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق
  • التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

موعد صرف التعويض

وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
الرياضة

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل...

الرياضة
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
السعودية اليوم

رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث...

السعودية اليوم
اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط
غرائب

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية...

غرائب
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى مقر اجتماع إكسبو
السعودية اليوم

رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى...

السعودية اليوم
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن
آخر الاخبار

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه