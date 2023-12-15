التأمينات توضح الإجراء المطلوب حال عدم تسجيل صاحب العمل للموظف

كشفت التأمينات الاجتماعية عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال تقاعس صاحب العمل عن تسجيل الموظفين لديه في النظام.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الموظفين يسأل فيه عن طريقة التسجيل في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك وما هي الإجراءات التي يجب على الموظف القيام بها حيال هذا الأمر.

التسجيل في التأمينات

وقالت خدمة المستفيدين في التأمينات عبر منصة إكس إن التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للموظف تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.