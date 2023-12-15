التأمينات توضح الإجراء المطلوب حال عدم تسجيل صاحب العمل للموظف التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والأهلي المصري إعدام دراجة نارية استخدمت في التفحيط بقطر أفواج المعتمرين يؤدون مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة لقطات توثق منظر الشهب أثناء عبورها سماء المملكة ختام الجولة الـ17 من دوري روشن بمباراتين غدًا ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود الأرصاد: رياح تثير الغبار وأمطار على 5 مناطق اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا
كشفت التأمينات الاجتماعية عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال تقاعس صاحب العمل عن تسجيل الموظفين لديه في النظام.
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الموظفين يسأل فيه عن طريقة التسجيل في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك وما هي الإجراءات التي يجب على الموظف القيام بها حيال هذا الأمر.
وقالت خدمة المستفيدين في التأمينات عبر منصة إكس إن التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للموظف تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.
وتتيح هذه الخدمة للمشترك طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل عن طريق ما يلي: