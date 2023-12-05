التأمينات توضح طريق رد المستحقات قبل بلوغ سن المعاش أمير قطر: دول مجلس التعاون تسهم في حل تحديات المنطقة والتخفيف من آثارها ولي العهد يقود تنسيق الجهود الخليجية لوقف الحرب في غزة ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44 الأمر بالمعروف تنشر برامجها التوعوية في الجمعيات الأهلية والمجمعات التجارية بالخرج تحذير : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحاكم تداول السعودية تلغي إدراج شركة دور للضيافة حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل عائلة فاقد الأهلية الأمن السيبراني يحذر من 3 ثغرات تهدد مستخدمي سامسونغ وأندرويد وهواوي المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة
أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك أن يطلب الحصول على مستحقاته المالية حتى قبل بلوغه سن المعاش، أو في حال عدم قدرته على الوفاء بالاشتراكات الشهرية.
وتلقت المؤسسة عبر موقع إكس طلبًا من مشتركة قالت فيه: “لي في التأمينات فلوس وأحتاجها جدا فوق ما تتخيلون لكن معجزنها بشروط أشوفها ما لها داعي أبد الإنسان ما يضمن نفسه بيعيش لين يصير عمره 60سنة أو عجز مهني “.
وتابعت: “والله حرام اللي يصير في ناس ظروفها جدًا صعبة وتعول ناس ومحتاجين للهللة”.
وردت التأمينات بالقول إنه يمكن للمستفيد طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة وهي خدمة تتيح الخدمة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة – المبلغ الذي يستحق مرة واحدة – للمشترك أو أفراد العائلة حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام.
وقالت التأمينات إن ذلك مرتبط بتوفر الشروط والحالات التالية :