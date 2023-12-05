التأمينات توضح طريق رد المستحقات قبل بلوغ سن المعاش

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك أن يطلب الحصول على مستحقاته المالية حتى قبل بلوغه سن المعاش، أو في حال عدم قدرته على الوفاء بالاشتراكات الشهرية.

وتلقت المؤسسة عبر موقع إكس طلبًا من مشتركة قالت فيه: “لي في التأمينات فلوس وأحتاجها جدا فوق ما تتخيلون لكن معجزنها بشروط أشوفها ما لها داعي أبد الإنسان ما يضمن نفسه بيعيش لين يصير عمره 60سنة أو عجز مهني “.

وتابعت: “والله حرام اللي يصير في ناس ظروفها جدًا صعبة وتعول ناس ومحتاجين للهللة”.

رد التأمينات

وردت التأمينات بالقول إنه يمكن للمستفيد طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة وهي خدمة تتيح الخدمة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة​ – المبلغ الذي يستحق مرة واحدة – للمشترك أو أفراد العائلة حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام.

خطوات طلب الخدمة

ويتم طلب الخدمة من خلال ما يلي: