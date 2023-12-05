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التأمينات توضح طريق رد المستحقات قبل بلوغ سن المعاش

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
التأمينات توضح طريق رد المستحقات قبل بلوغ سن المعاش
المواطن - فريق التحرير

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أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك أن يطلب الحصول على مستحقاته المالية حتى قبل بلوغه سن المعاش، أو في حال عدم قدرته على الوفاء بالاشتراكات الشهرية.

وتلقت المؤسسة عبر موقع إكس طلبًا من مشتركة قالت فيه: “لي في التأمينات فلوس وأحتاجها جدا فوق ما تتخيلون لكن معجزنها بشروط أشوفها ما لها داعي أبد الإنسان ما يضمن نفسه بيعيش لين يصير عمره 60سنة أو عجز مهني “.

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وتابعت: “والله حرام اللي يصير في ناس ظروفها جدًا صعبة وتعول ناس ومحتاجين للهللة”.

رد التأمينات

وردت التأمينات بالقول إنه يمكن للمستفيد طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة وهي خدمة تتيح الخدمة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة​ – المبلغ الذي يستحق مرة واحدة – للمشترك  أو أفراد العائلة حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام.

خطوات طلب الخدمة

ويتم طلب الخدمة من خلال ما يلي:
  1.  النقر على ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول.
  2. في حال كنت مؤهل سيظهر لك زر التقديم في الصفحة الرئيسية.
  3. تعبئة البيانات المطلوبة.
  4. إرفاق المستندات وتقديم الطلب.​​
  5. ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا​​​
  6. ويتم صرف المنافع في بداية كل شهر ميلادي

متطلبات الخدمة

وقالت التأمينات إن ذلك مرتبط بتوفر الشروط والحالات التالية :

  1. ​​​إذا انتقل إلى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
  2. إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك أقل من 120 شهراً، ويشترط أن يكون المشترك قد استمر في مزاولة هذه الأعمال طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
  3. إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.​
  4. بلوغ سن الستين مع عدم توفر مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش.

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