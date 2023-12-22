الهلال يتألق في دوري روشن بـ3 أرقام مميزة اشبعوا نوم.. اليوم أقصر نهار وأطول ليل في السنة رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الاتفاق التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل دون إرادته أبرز أرقام ياسين بونو مع الهلال محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحزم أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا قياسيًا وعيار 24 بـ247.18 ريال فاروق شافعي المدافع الأكثر تسجيلًا في تاريخ دوري المحترفين خطوات تعطيل خاصية الشراء عن طريق الإنترنت في تطبيق الراجحي هلال جيسوس صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم
جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على ضوابط صرف دعم ساند مؤكدة أن الدعم يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.
جاء ذلك ردًا من العناية بالعملاء عبر منصة إكس على سؤال أحد المتابعين قال فيه : “تم إبلاغي بعدم تجديد العقد وحاليًا باقي شهر من شهرين الإنذار متى أقدم على الدعم؟”.
وفي سياق متصل كشفت التأمينات أنه يمكن تعديل سبب الاستبعاد من خلال الخطوات التالية :
ويشترط لصرف دعم ساند لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته تحقق الشروط والضوابط التالية :