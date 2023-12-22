التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل دون إرادته

جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على ضوابط صرف دعم ساند مؤكدة أن الدعم يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

جاء ذلك ردًا من العناية بالعملاء عبر منصة إكس على سؤال أحد المتابعين قال فيه : “تم إبلاغي بعدم تجديد العقد وحاليًا باقي شهر من شهرين الإنذار متى أقدم على الدعم؟”.

تعديل سبب الاستبعاد

وفي سياق متصل كشفت التأمينات أنه يمكن تعديل سبب الاستبعاد من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية الانتقال إلى الخدمات واختر خدمات الأفراد الضغط على ابدأ الخدمة اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات اختيار الفترة المراد التعديل عليها اختيار تعديل مدة الاشتراك ثم اختيار نوع الطلب تعديل تاريخ الاستبعاد إدخال البيانات المطلوبة والتأكيد على الإقرار وإكمال الطلب

شروط دعم ساند

ويشترط لصرف دعم ساند لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته تحقق الشروط والضوابط التالية :