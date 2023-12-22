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التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل دون إرادته

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل دون إرادته
المواطن - فريق التحرير

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جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على ضوابط صرف دعم ساند مؤكدة أن الدعم يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

جاء ذلك ردًا من العناية بالعملاء عبر منصة إكس على سؤال أحد المتابعين قال فيه : “تم إبلاغي بعدم تجديد العقد وحاليًا باقي شهر من شهرين الإنذار متى أقدم على الدعم؟”.

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تعديل سبب الاستبعاد

وفي سياق متصل كشفت التأمينات أنه يمكن تعديل سبب الاستبعاد من خلال الخطوات التالية :

  1. تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية
  2. الانتقال إلى الخدمات واختر خدمات الأفراد
  3. الضغط على ابدأ الخدمة
  4. اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات
  5. اختيار الفترة المراد التعديل عليها
  6. اختيار تعديل مدة الاشتراك ثم اختيار نوع الطلب تعديل تاريخ الاستبعاد
  7. إدخال البيانات المطلوبة والتأكيد على الإقرار وإكمال الطلب

شروط دعم ساند

ويشترط لصرف دعم ساند لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته تحقق الشروط والضوابط التالية :

  • أن يكون المشترك سعودي الجنسية.
  • توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
  • ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
  • ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
  • ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
  • أن يكون قادرًا على العمل.
  • ألا يكون قد بلغ سن الستين.
  • التسجيل في الوزارة من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل).
  • البحث بنشاط وجدية عن العمل.
  • الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
  • التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

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