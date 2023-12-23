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يجوز للموظف تسجيل الطلب بشروط

التأمينات : مهلة الاستبعاد بنهاية شهر ترك العمل

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
التأمينات : مهلة الاستبعاد بنهاية شهر ترك العمل
المواطن - فريق التحرير

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أكدت التأمينات الاجتماعية أن مهلة استبعاد صاحب العمل للموظف السعودي من نظام تأميناتي أفراد مدتها القصوى اليوم الأخير من شهر ترك العمل.

الاستقالة وفق المادة 81

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا عبر منصة إكس جاء فيه :” أنا مقدمة استقالتي على مادة 81 وحدث خلاف بيني وبين صاحب العمل على الاستقالة ورفعت شكوى في المحكمة العمالية وأنتظر تحديد موعد الجلسة. هل أقدر أقوم بإرسال طلب إزالة اسمي من التأمينات الاجتماعية؟

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وردت عليها بالقول :” مهلة الاستبعاد لصاحب العمل تكون بنهاية شهر ترك العمل للمشترك، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في التأمينات أون لاين.

الاستبعاد من التأمينات

وتتيح التأمينات خدمة طلب الاستبعاد من خلال ما يلي:

  1. تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في منصة تأميناتي أفراد.
  2. اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
  3. اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
  4. اختيار تعديل مدة الاشتراك ثم اختيار نوع الطلب تعديل تاريخ الاستبعاد.
  5. إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.
  6. الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل إليك على رقم الجوال المسجل في أبشر.

الاستبعاد من التأمينات

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