التأمينات : مهلة الاستبعاد بنهاية شهر ترك العمل

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أكدت التأمينات الاجتماعية أن مهلة استبعاد صاحب العمل للموظف السعودي من نظام تأميناتي أفراد مدتها القصوى اليوم الأخير من شهر ترك العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا عبر منصة إكس جاء فيه :” أنا مقدمة استقالتي على مادة 81 وحدث خلاف بيني وبين صاحب العمل على الاستقالة ورفعت شكوى في المحكمة العمالية وأنتظر تحديد موعد الجلسة. هل أقدر أقوم بإرسال طلب إزالة اسمي من التأمينات الاجتماعية؟
وردت عليها بالقول :” مهلة الاستبعاد لصاحب العمل تكون بنهاية شهر ترك العمل للمشترك، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في التأمينات أون لاين.
وتتيح التأمينات خدمة طلب الاستبعاد من خلال ما يلي: