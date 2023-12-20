السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال رائد الآثار المصري: يكشف قصة تفرغ 40 مدرسًا للتنقيب وسر مدينة سعودية جمعت حضارات الأرض تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت يقترب من 80 دولارًا مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان 5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت
جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على حقوق الورثة في الجمع بين الاستحقاق من المعاش ودخلهم من راتب وظائفهم.
وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالاً من إحدى المتابعات قالت فيه : “إذا سجلت في التأمينات براتب 3200 ريال وبدل السكن 300 ريال فهل تتوقف منفعة الوريث عني مع العلم أنني غير متزوجة ؟؟”
وردت خدمة المستفيدين بالقول : في نظام التأمينات يحق للوريث الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم إيقاف النصيب من المعاش.
ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:
وفي وقت سابق أوضحت التأمينات الاجتماعية شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات أو العكس والتي تتضمن أن تكون المدة المطلوب ضمها سنة واحدة فأكثر، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم.
وكذلك أن يكون التقدم بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة في النظام الأخير، وكذلك ألا يكون قد استلم عن تلك المدة مكافأة أو منفعة أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب العجز.
وأخيرًا، ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلا في حال الضم الناتج عن التحول أو التخصيص أو إنهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.