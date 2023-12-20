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التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

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جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على حقوق الورثة في الجمع بين الاستحقاق من المعاش ودخلهم من راتب وظائفهم.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالاً من إحدى المتابعات قالت فيه : “إذا سجلت في التأمينات براتب 3200 ريال وبدل السكن 300 ريال فهل تتوقف منفعة الوريث عني مع العلم أنني غير متزوجة ؟؟”

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رد التأمينات

وردت خدمة المستفيدين بالقول : في نظام التأمينات يحق للوريث الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم إيقاف النصيب من المعاش.

حالات استحقاق معاش التقاعد

ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:

  1. التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
  2. بلوغ سن الستين أو تجاوزها.

شروط ضم الخدمات

وفي وقت سابق أوضحت التأمينات الاجتماعية شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات أو العكس والتي تتضمن أن تكون المدة المطلوب ضمها سنة واحدة فأكثر، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم.

وكذلك أن يكون التقدم بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة في النظام الأخير، وكذلك ألا يكون قد استلم عن تلك المدة مكافأة أو منفعة أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب العجز.

وأخيرًا، ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلا في حال الضم الناتج عن التحول أو التخصيص أو إنهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.

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