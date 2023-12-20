التأمينات: 4 حالات تتيح صرف تعويض الدفعة الواحدة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

1- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة

2- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً

3- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك

4- من أسقطت عنه الجنسية السعودية