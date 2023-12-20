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تشمل المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة

التأمينات: 4 حالات تتيح صرف تعويض الدفعة الواحدة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
التأمينات: 4 حالات تتيح صرف تعويض الدفعة الواحدة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

1- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة

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2- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً

3- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك

4- من أسقطت عنه الجنسية السعودية

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