التأمينات: 4 حالات تتيح صرف تعويض الدفعة الواحدة استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023 غوارديولا عن تدريب إسبانيا: سعيد مع مانشستر سيتي أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟ هل ينتقل أيمن يحيى للاتحاد؟ رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية الفتح يستهدف ضم فيرمينو أنشيلوتي يسعى لتغيير خطة توني كروس
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:
1- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة
2- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً
3- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك
4- من أسقطت عنه الجنسية السعودية