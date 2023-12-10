التأمينات: 4 خطوات لاستكمال بيانات المنشأة

حددت المؤسسة العامة للتأمينات، بالتفصيل خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، على سؤال مستفيد بشأن آلية وخطوات استكمال بيانات المنشأة.

خطوات استكمال بيانات المنشأة

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات، بقولها: “وعليكم السلام حياك الله، يمكنك إكمال بيانات المنشأة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على حساب المنشأة في تأميناتي أعمال

– ثم اختيار بيانات المنشأة

– ثم الضغط على علامة القلم

– ثم استكمال البيانات من خلال صفحة التعديل.

وأضافت التأمينات أنه في حال وجود أي مشكلة في استكمال بيانات المنشاة نأمل تغيير المتصفح وإعادة المحاولة”.