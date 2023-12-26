التأمينات: 7 خطوات للحصول على بطاقة تقدير للمتقاعدين

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تتيح المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية استخراج بطاقة تقدير من الموقع الإلكتروني الرسمي في خطوات بسيطة للمتقاعدين.
هذا وتتيح بطاقة تقدير للمتقاعدين العديد من المميزات والتي تتيح للمتقاعد الحصول على كافة الخدمات بخصومات مميزة.
– تسجيل الدخول عن طريق الاسم وكلمة المرور من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
– انتقل إلى الخدمات الإلكترونية ثم خدمات الأفراد.
– اختر خدمة إصدار بطاقة مستفيد.
– قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك لإصدار البطاقة.
– قم برفع المستندات المطلوبة.
– قم بالتأكيد على الإقرار وإكمال طلبك.
– يتم متابعة تنفيذ الخدمة عن طريق المنصة والذي يستغرق قرابة 9 أيام.