Icon

التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ Icon القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي Icon صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد Icon ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة Icon برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية Icon اتفاقيات الصين والسعودية جزء أساسي من استراتيجية تقليل التأثير العالمي لـ الدولار Icon شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة Icon ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال Icon أرامكو تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات Icon الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم

التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت دراسة حديثة من خطورة التدخين على المخ، مؤكدة أنه يسبب شيخوخة الدماغ.

وأوضحت مجلة “هيلبراكسيسنت” الألمانية إن دراسة حديثة لكلية الطب بجامعة واشنطن أثبتت علاقة وطيدة بين التدخين اليومي وتقلص حجم المخ.

قد يهمّك أيضاً
فيل فودين يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي

فيل فودين يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي

محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تُطلق 56 كائنًا مهددًا بالانقراض

محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تُطلق 56 كائنًا مهددًا بالانقراض

تأثير مدمر للتدخين

وشمل الاختبار 32094 شخصاً، حدد حجم المخ لديهم بالتصوير، وتوصل الخبراء إلى أن تقلص حجم المخ يزيد لدى الذين يدخنون بشكل يومي.

وأوضحت الدراسة أنه كلما كان المشاركون يدخنون يومياً، كان التناقص في حجم المخ أكبر، كما عللت الدراسة هذه النتائج بأن التدخين يقلص أنسجة المخ، وقد يكون ذلك سبباً لوقوع المدخنين ضمن المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، أو انخفاض القدرات المعرفية والإدراكية بسبب التقدم في العمر.

ووفقا للدراسة، فإنه عند الامتناع عن التدخين، يتوقف فقدان كتلة المخ، لكن في الوقت ذاته لن يعود إلى حجمه، ولذلك فإن التدخين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشيخوخة المخ المبكرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”
السعودية اليوم

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني
السعودية اليوم

قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع...

السعودية اليوم
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه
الرياضة

الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم...

الرياضة
مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي
الرياضة

مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية...

الرياضة
كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة
حصاد اليوم

كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق...

حصاد اليوم
نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال
الرياضة

نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه