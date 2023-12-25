التدخين يقلص حجم المخ ويسبب شيخوخة الدماغ

حذرت دراسة حديثة من خطورة التدخين على المخ، مؤكدة أنه يسبب شيخوخة الدماغ.

وأوضحت مجلة “هيلبراكسيسنت” الألمانية إن دراسة حديثة لكلية الطب بجامعة واشنطن أثبتت علاقة وطيدة بين التدخين اليومي وتقلص حجم المخ.

تأثير مدمر للتدخين

وشمل الاختبار 32094 شخصاً، حدد حجم المخ لديهم بالتصوير، وتوصل الخبراء إلى أن تقلص حجم المخ يزيد لدى الذين يدخنون بشكل يومي.

وأوضحت الدراسة أنه كلما كان المشاركون يدخنون يومياً، كان التناقص في حجم المخ أكبر، كما عللت الدراسة هذه النتائج بأن التدخين يقلص أنسجة المخ، وقد يكون ذلك سبباً لوقوع المدخنين ضمن المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، أو انخفاض القدرات المعرفية والإدراكية بسبب التقدم في العمر.

ووفقا للدراسة، فإنه عند الامتناع عن التدخين، يتوقف فقدان كتلة المخ، لكن في الوقت ذاته لن يعود إلى حجمه، ولذلك فإن التدخين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشيخوخة المخ المبكرة.