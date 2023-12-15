Icon

الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة Icon التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري Icon نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام Icon أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية Icon آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات Icon توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية Icon ليبي يقتل والده بـ24 طعنة في الرقبة وهو نائم Icon ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول Icon سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال Icon ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس العالم للأندية

التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق الاتحاد والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، تشكيلة مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية.

اتحاد جدة ضد الأهلي

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما”.

قد يهمّك أيضاً
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران

أبها يخطف التعادل من الحزم

أبها يخطف التعادل من الحزم

أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل، إمام عاشور، مروان عطية، بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه