التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري

كشف المدربان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق الاتحاد والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، تشكيلة مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية.

اتحاد جدة ضد الأهلي

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما”.

أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل، إمام عاشور، مروان عطية، بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.