الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية ليبي يقتل والده بـ24 طعنة في الرقبة وهو نائم ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن
كشف المدربان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق الاتحاد والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، تشكيلة مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما”.
أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل، إمام عاشور، مروان عطية، بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات”.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.