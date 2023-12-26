التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر

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كشف المدربان، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والبرتغالي لويس كاسترو تشكيلة فريقي الاتحاد والنصر لقمة الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.
وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “المعيوف، زكريا هوساوي، كادش، فابينيو، مروان الصحفي، كورونادو، فيصل الغامدي، كانتي، رومارينيو، حمدالله بنزيما”.
أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، لابورت، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو، تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.