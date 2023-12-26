التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر

كشف المدربان، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والبرتغالي لويس كاسترو تشكيلة فريقي الاتحاد والنصر لقمة الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “المعيوف، زكريا هوساوي، كادش، فابينيو، مروان الصحفي، كورونادو، فيصل الغامدي، كانتي، رومارينيو، حمدالله بنزيما”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، لابورت، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو، تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.