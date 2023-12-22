التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد أوراوا

استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، على تشكيل فريقه الأهلي المصري ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا، اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، فيما هُزم أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يدفع كولر بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا، حيث يأمل في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، ومصالحة جماهيره، بعد الفشل في التأهل إلى النهائي.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.