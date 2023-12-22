Icon

خطيب المسجد النبوي: حلو القضاء ومره بإرادة الله Icon لا إصابات بين المواطنين السعوديين بحادث إطلاق النار في براغ Icon خطيب المسجد الحرام: لو كشف الله الستر عن الناس لعمّت العداوة والبغضاء Icon حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات Icon تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية Icon كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش Icon إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو Icon الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج! Icon قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة Icon هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس العالم للأندية

التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد أوراوا

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد أوراوا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، على تشكيل فريقه الأهلي المصري ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا، اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

قد يهمّك أيضاً
سر مقولة البرد سبب كل علة

سر مقولة البرد سبب كل علة

مجلس الوزراء: إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وتسمية 2024 بعام الإبل

مجلس الوزراء: إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وتسمية 2024 بعام الإبل

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، فيما هُزم أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة.

مباراة الأهلي المصري وأوراوا
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يدفع كولر بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي المصري ضد أوراوا، حيث يأمل في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، ومصالحة جماهيره، بعد الفشل في التأهل إلى النهائي.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الأهلي المصري - كأس العالم للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء في فم نمر
العالم

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء...

العالم
بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس...

السعودية اليوم
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
وظائف

11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب مزاعم علاج السرطان ببول الإبل
السعودية اليوم

طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب...

السعودية اليوم
السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال
السعودية اليوم

السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة...

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب النصر
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه