التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد

استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، على تشكيل فريقه الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

وستُقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، عند الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

تشكيل الأهلي المصري المتوقع

ومن المنتظر أن يقود محمود عبدالمنعم كهربا الهجوم في مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، وبجوار الجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات، فيما يُفاضل كولر بين محمد هاني وأكرم توفيق للدفع بأحدهما كأساسي في مركز الظهير الأيمن.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي المصري مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني “أكرم توفيق”، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو وكهربا.