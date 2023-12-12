كأس العالم للأندية اللقب الغائب عن غاياردو ماذا قدم أوكلاند سيتي في 10 مشاركات مونديالية؟ بالفيديو.. جريان وتدفق السيول شمال ينبع النخل بنزيما يطمح لتجاوز رونالدو في قائمة خاصة بمونديال الأندية التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد أوكلاند سيتي مونديال الأندية 2023 فرصة أحمد حجازي لاستعادة بريقه 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات حرف السعودية تعلن انطلاق أعمالها لتعزيز قطاع الحرف اليدوية عالية الجودة إصدار خاص من مرسيدس .. بمواصفات وأسعار فريدة عادات يومية مهمة تقي من هشاشة العظام
تتجه الأنظار إلى السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك في الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.
ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستكمال مشواره في مونديال الأندية، فيما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.
ويغيب عن العميد في مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد تعرضه لإصابة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما تأكدت جاهزية بقية اللاعبين، ليدفع غاياردو بالقوة الضاربة.
ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو وكريم بنزيما.