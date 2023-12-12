التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

تتجه الأنظار إلى السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك في الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستكمال مشواره في مونديال الأندية، فيما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

التشكيل المتوقع للاتحاد

ويغيب عن العميد في مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد تعرضه لإصابة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما تأكدت جاهزية بقية اللاعبين، ليدفع غاياردو بالقوة الضاربة.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو وكريم بنزيما.