التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد الرائد

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة.

تشكيل الاتحاد المتوقع

وسيدفع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد ضد الرائد، حيث يسعى لتحقيق الفوز، ومصالحة جماهير بعد توديع كأس العالم للأندية من ربع النهائي عقب الخسارة ضد الأهلي المصري.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة الرائد اليوم، بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، فابينيو، سويلم المنهالي، مدالله العليان، فيصل الغامدي، نغولو كانتي، غ كورونادو، صالح العمري، كريم بنزيما ورومارينيو.