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في الجولة الـ 17 بدوري روشن

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد والنصر

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
التشكيل المتوقع لـ الاتحاد والنصر
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، اليوم مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والنصر

وسيكون التشكيل المتوقع للاتحاد مكونًا من: “المعيوف، مروان الصحفي، كانتي، رومارينيو، سويلم المنهالي، فابينيو، بنزيما، كورونادو، صالح العمري، سلطان الفرحان، حمدالله”.

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أما تشكيل النصر المتوقع فسيكون : “نواف العقيدي، تاليسكا، سلطان الغنام، علي لاجامي، أوتافيو، لابورت، بروزوفيتش، فوفانا، رونالدو، عبدالرحمن غريب، ماني”.

الاتحاد والنصر
حجازي ورونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

ولم يعرف العالمي طعم الانتصار على الاتحاد منذ 2019، حيث فاز وقتها العالمي على الاتحاد في الجوهرة المشعة بنتيجة 2- 1، سجل هدفي الفوز للعالمي النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وسجل هدف الاتحاد الوحيد، اللاعب فهد المولد في موسم 2019/ 2020.

وتُقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SHAHID.

 

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