التشكيل المتوقع لـ الاتحاد والنصر

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، اليوم مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والنصر

وسيكون التشكيل المتوقع للاتحاد مكونًا من: “المعيوف، مروان الصحفي، كانتي، رومارينيو، سويلم المنهالي، فابينيو، بنزيما، كورونادو، صالح العمري، سلطان الفرحان، حمدالله”.

أما تشكيل النصر المتوقع فسيكون : “نواف العقيدي، تاليسكا، سلطان الغنام، علي لاجامي، أوتافيو، لابورت، بروزوفيتش، فوفانا، رونالدو، عبدالرحمن غريب، ماني”.

ولم يعرف العالمي طعم الانتصار على الاتحاد منذ 2019، حيث فاز وقتها العالمي على الاتحاد في الجوهرة المشعة بنتيجة 2- 1، سجل هدفي الفوز للعالمي النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وسجل هدف الاتحاد الوحيد، اللاعب فهد المولد في موسم 2019/ 2020.

وتُقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SHAHID.