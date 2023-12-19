لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أوراوا ميسي: عشت شهرًا مذهلًا بعد الخسارة ضد السعودية غوارديولا يحلم باللقب الرابع في كأس العالم للأندية وقت إضافي في مباراة مانشستر سيتي وأوراوا أفضل الطرق للحفاظ على عمر بطارية هواتف iPhone آيفون هل يرحل فوفانا عن النصر في يناير؟ فستان أيقوني للأميرة ديانا يحطم الأرقام القياسية بمبلغ مليون دولار مجلس الوزراء: إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وتسمية 2024 بعام الإبل
تترقب الجماهير مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
ويُشارك السيتي في هذا الدور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا، بعد تجاوزه لعقبة كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
ومن المتوقع أن يجلس المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، بسبب معاناته من الإصابة وغيابه عن المواجهات الماضية، وسيدفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالقوة الضاربة.
ويتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إيدرسون، كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول، رودري، ريكو لويس، فيل فودين، بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز وجاك جريليش.