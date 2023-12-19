التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أوراوا

تترقب الجماهير مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز.

مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ويُشارك السيتي في هذا الدور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا، بعد تجاوزه لعقبة كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

التشكيل المتوقع للسيتي

ومن المتوقع أن يجلس المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، بسبب معاناته من الإصابة وغيابه عن المواجهات الماضية، وسيدفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالقوة الضاربة.

ويتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إيدرسون، كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول، رودري، ريكو لويس، فيل فودين، بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز وجاك جريليش.