التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والأهلي المصري

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط منافسة قوية من الفريقين لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الاتحاد والأهلي المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، اليوم الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للمباراة

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الأرجنتيني مارسيلو غاياردو والسويسري مارسيل كولر بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد والأهلي، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، واستكمال مشواره بالبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والأهلي، بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي؛ مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، رومارينيو، كريم بنزيما وإيغور كورونادو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا، بيرسي تاو.