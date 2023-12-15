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في كأس العالم للأندية 2023

التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والأهلي المصري

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط منافسة قوية من الفريقين لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الاتحاد والأهلي المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، اليوم الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع للمباراة

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الأرجنتيني مارسيلو غاياردو والسويسري مارسيل كولر بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد والأهلي، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، واستكمال مشواره بالبطولة.

الاتحاد
لاغبو الفريق – المصدر @ittihad

ومن المتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والأهلي، بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي؛ مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، رومارينيو، كريم بنزيما وإيغور كورونادو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا، بيرسي تاو.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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