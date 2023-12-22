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يجمع بين مانشستر سيتي وفلومينينسي

التشكيل المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية 2023

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
التشكيل المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

نهائي كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بثلاثة أهداف دون رد، فيما صعد فلومينينسي البرازيلي بعد تجاوزه لعقبة الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

نهائي كأس العالم للأندية 2023
موعد المباراة النهائية – المصدر @ManCity

تشكيل مانشستر سيتي وفلومينينسي

ويتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي نهائي كأس العالم للأندية بالتشكيل التالي؛ إيدرسون؛ كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، جوسكو غفارديول؛ ريكو لويس، رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك غريليش وجوليان ألفاريز.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ فلومينينسي البرازيلي المباراة النهائية، بالتشكيل التالي؛ فابيو؛ سامويل تشافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو؛ أندريه مارتينيلي، جون أرياس، غانسو، كينو وكانو.

فلومينينسي
لاعبو فلومينينسي – المصدر @FluminenseFC

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