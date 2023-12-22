التشكيل المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية 2023

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تنتظر الجماهير مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط صراع قوي لحصد اللقب.
ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بثلاثة أهداف دون رد، فيما صعد فلومينينسي البرازيلي بعد تجاوزه لعقبة الأهلي المصري بثنائية نظيفة.
ويتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي نهائي كأس العالم للأندية بالتشكيل التالي؛ إيدرسون؛ كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، جوسكو غفارديول؛ ريكو لويس، رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك غريليش وجوليان ألفاريز.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ فلومينينسي البرازيلي المباراة النهائية، بالتشكيل التالي؛ فابيو؛ سامويل تشافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو؛ أندريه مارتينيلي، جون أرياس، غانسو، كينو وكانو.