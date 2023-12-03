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يشمل العديد من الأنشطة أبرزها خدمات الرعاية الصحية

التطوع دعامة رئيسية لتحقيق تجربة دينية راسخة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
التطوع دعامة رئيسية لتحقيق تجربة دينية راسخة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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تطوّع الفرد والمؤسسات في خدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام خدمة إنسانية يلقى القاصد أثره في أرجاء البيت العتيق، ويشكل من خلالها التطوّع دعامة رئيسية لتحقيق تجربة دينية راسخة وذات جودة مرتفعة للحجاج والمعتمرين.

أثر التطوع

وحين تنظر إلى تأثير التطوع تراه بوضوح في أرجاء عدة، بدءًا من استقبالهم للقاصدين بصدر رحب، بزيهم الذي يرمز إلى تطوعهم في خدمة ضيوف الرحمن، والتطوع لا يقتصر على تقديم الإرشاد فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل خدمة دفع العربات مجانًا لكبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير ظروف مريحة للصلاة والإقامة، وفي ذات الإطار يعمل المتطوعون على المساهمة في تقديم الإفطار للصائمين في أيام محددة من الأسبوع.

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ويمتد دور المتطوعين إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في أوقات الذروة، حيث تنظم فرق طبية متخصصة للتأكد من سلامة وصحة الزوار أثناء أداء شعائرهم، بما يعزز التعاون بين إدارات الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المساندة في خدمة ضيوف الرحمن في بيته العتيق.

تحقيق مستهدفات الرؤية

وختامًا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تسعى إلى تحقيق تحول شامل وتطوير في مختلف القطاعات، ولها دور هام في تعزيز ثقافة التطوع والمساهمة المجتمعية. وقد قامت المملكة بتطوير منصات إلكترونية وبرامج تشجيعية لتيسير تجربة التطوع وجعلها أكثر إيجابية؛ عبر الرابط  كما عززت بدورها التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد من جهود التطوع وتحفيز المزيد من الأفراد على المشاركة في خدمة المجتمع.

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