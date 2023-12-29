التعادل السلبي عنوان الشوط الأول لمباراة الهلال والفيحاء

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.

الهلال والفيحاء

وتُقام المباراة حاليًّا بين الفريقين على ملعب “الملز” في الرياض بعد نقلها من المجمعة.

وقبل المباراة يتواجد أزرق الرياض في الصدارة برصيد 50 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.